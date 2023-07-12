Премьеры разные – результаты одинаковы, – Зеленский раскритиковал Израиль за недостаточную помощь

Владимир Зеленский приглашал в Украину не одного лидера других государств. В частности, речь идет и о премьер-министре Израиля Беньямине Нетаньяху, и о премьер-министрах до него.

Об этом Президент Украины рассказал на брифинге по результатам саммита НАТО в Вильнюсе. Его слова передали в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

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"Месяцы прошли – результата нет"

По словам Зеленского, несмотря на такие приглашения, результата это не принесло.

Во-первых, я господина Нетаньяху пригласил. А во-вторых, я приглашал и двух других премьер-министров, которые были до господина Нетаньяху, в Украину. Пока премьер-министры разные – результат одинаковый,

– сказал лидер Украины.

Такая же ситуация сегодня и вокруг систем ПВО, в частности "железного купола", которые Украина хотела получить от партнеров из Израиля еще с начала полномасштабного вторжения.

Что касается железного купола и других систем противовоздушной обороны, которые мы хотели получить от наших партнеров из Израиля. Просили мы в начале войны. Ну примерно так же, как с премьер-министрами – месяцы прошли, пока результата нет,

– подчеркнул Зеленский.

Лидер Украины выразил сожаление по этому поводу, ведь наше государство сегодня заинтересовано в том, чтобы "между нашими государствами сохранялись важные такие исторические тесные отношения". Однако, к сожалению, результата пока нет.

Не исключено, что Беньямин Нетаньяху в скором времени может посетить Киев

В конце июня на странице украинского посольства в Израиле появился текст о том, что израильское правительство "выбрало путь тесного сотрудничества с Россией", что вызвало резонанс в местных СМИ. В сообщении говорилось и о почти отсутствующей гуманитарной помощи Украине, и о неоднозначных интервью премьер-министра израильским СМИ.

Как рассказал израильский журналист Цви Зильбер, это заставило местных политиков пересмотреть свою позицию относительно войны в Украине. Более того, по его мнению, не исключено, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху вскоре может посетить Киев и встретиться с президентом Украины.

До этого Израиль держал свой нейтралитет, а за последние полтора года почти отсутствовала гуманитарная поддержка нашему государству. 28 июня в Израиле состоялась специальная комиссия, где обсудили не только этот вопрос, но и вопрос переоценки своей политики относительно войны России в Украине.

Что важно, что во время этого заседания также назвали главного виновника войны в Украине – Россию. Более того, представители израильского МИД впервые публично заявили, что порекомендуют Нетаньяху встретиться с Зеленским.