Мораторий привел к краже сельхозземель территорией почти в 2 Крыма, – Зеленский

Владимир Зеленский рассказал, что за время действия запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения в Украине незаконно присвоили около 5 миллионов гектаров государственных угодий. Кроме того, стоимость гектара украинской сельхозземли стала самой низкой в Европе.

Во время всеукраинского форума "Украина 30. Земля" Зеленский подчеркнул, что за 20 лет украинская власть так и не сделала ничего для реализации земельной реформы. Чтобы проиллюстрировать масштабы разворованной земли, Зеленский привел яркий пример.

Актуально Зеленский подписал ключевой закон земельной реформы

В 2014 году Россия аннексировала у нашего государства полуостров Крым. За годы моратория некоторые бизнесмены и политики украли у государства землю, равную площади почти 2 полуостровов Крым. Безусловно, мы сделаем все, чтобы вернуть и то, и другое,

– подчеркнул украинский лидер.

По словам президента, некоторые политики образовали внутри страны "фактически оффшор" площадью более 8 миллионов гектаров.

Зеленский заметил, что это был серый теневой рынок. Там легко покупали и легко продавали землю, а также собирали урожай и зарабатывали миллионы без уплаты налогов и соцгарантий для людей.

В рамках форума "Украина 30. Земля" Зеленский подписал один из ключевых элементов земельной реформы в Украине – законопроект №2194. Он регулирует передачу земель "на места" общинам.

Детали от президента

За время действия моратория на продажу сельскохозяйственной земли ушли из жизни примерно 1 миллион землевладельцев.

Представители украинской власти лишили более 7 миллионов украинцев их конституционного права собственности на землю.

Люди не могли по своему усмотрению управлять землей, как это делают в США, Германии или Польше. Зато действовал мораторий, как в Венесуэле или Северной Корее.



Что нужно знать о рынке земли в Украине / инфографика 24 канала