Зеленский рассчитывает на саммит нормандской четверки после визита Макрона в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, который накануне виделся с Путиным. Глава государства убежден, что это поможет организовать встречу нормандского формата на уровне лидеров стран.

Владимир Зеленский убежден, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится уже в ближайшее время. Об этом глава государства заявил во время брифинга после встречи с Эммануэлем Макроном, сообщает 24 канал.

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Мирное урегулирование – приоритет

Владимир Зеленский отметил, что мирное урегулирование конфликта является приоритетом. Глава государства убежден, что встреча советников лидеров "нормандской четверки" и визит Эммануэля Макрона в Москву ускорят встречу лидеров Украины, Франции, Германии и России.

Именно мирный процесс был одним из ключевых вопросов наших сегодняшних переговоров. Мы ожидаем, что в ближайшее время в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе Парижского саммита еще в декабре 2019 года, мы сможем провести следующие переговоры лидеров нормандской четверки,

– заявил Зеленский.

Также президент добавил, что в Берлине запланирована вторая встреча советников глав государств "нормандской четверки". Она также обладает стимулом к встрече глав государств.

Встреча Макрона и Зеленского: главное

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Украину с официальным визитом 8 февраля. Накануне он встретился с главой Кремля Владимиром Путиным.

Политики обсудили отношения между двумя странами и угрозу российского вторжения.

На совместном брифинге Владимир Зеленский ответил на слова Путина о выполнении минских соглашений "терпи моя красавица" и подчеркнул, что Украина "красавица", но не Путина.

Брифинг Зеленского и Макрона: смотрите видео