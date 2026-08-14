Об этом Зеленский рассказал в интервью CNN.

Что Зеленский планирует делать после войны?

Глава государства подчеркнул, что после окончания войны он хочет больше времени проводить со своей семьей. Президент отметил, что звонит близким каждый день.

Да, я скучаю по ним. И, конечно, я говорю о том, как сильно их люблю. Мне физически нужно их обнять,

– сказал Зеленский.

На вопрос журналиста, не боится ли он остаться в украинской политике после окончания войны, Владимир Зеленский ответил, что прежде всего хочет сохранить возможность проводить время у моря.

Никто не сможет отнять у меня море. Я буду бороться за это,

– заявил президент.

Напомним, что советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Москва продолжает заявлять о готовности к контактам с США и в то же время настаивает на том, что якобы не получала украинских предложений по прекращению войны.

Однако в нынешних условиях российское руководство не демонстрирует реальной готовности к содержательным переговорам и продолжает выдвигать неприемлемые для Украины требования.

Нынешнее требование России о передаче территорий он не считает даже отправной точкой для переговоров. По его мнению, после уступок Москва восприняла бы паузу лишь как завершение очередного этапа войны, а впоследствии могла бы вновь перейти к наступлению и попытаться расширить контроль.