Президент рассказал в эфире телемарафона, что за 24 часа мы видели, что могут сделать оккупанты с людьми в Украине, пишет 24 Канал.

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Зеленский рассказал об изменениях в переговорах во время войны

Владимир Зеленский рассказал, что никто не скажет, какой будет инфраструктура безопасности после войны. По словам президента, все то, что эта война родила из положительного, потому что война – это трагедия, то это безопасностные коалиции, форматы, быстрые созывы, онлайн-войну (ежедневные обращения, звонки, объединения).

Раньше лидер говорил с лидером заранее. Подключение, за месяц договариваются о разговоре. Если уж очень срочно, то за неделю. А я работал с 10 – 15 лидерами по WhatsApp ежедневно,

– заявил президент.

Он добавил, что Россия сделает все, чтобы на Саммите мира было как можно меньше представителей стран. Ведь Кремлю это нужно для того, чтобы назвать Владимира Зеленского "нелегитимным".

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Украина подпишет гарантии безопасности с США