Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал детали и сообщил, где и когда Украина и США подпишут соглашение по безопасности. Как отмечают в СМИ, над соглашением работали в течение нескольких месяцев.
К теме НАТО предложит Украине пакет помощи по безопасности на летнем саммите в Вашингтоне, – СМИ
Когда Украина и США подпишут соглашение по безопасности
Журналисты CNN со ссылкой на собственные источники пишут, что США и Украина подпишут двустороннее соглашение о гарантиях безопасности на полях саммита "Большой семерки" в Италии. Произойдет это 13 июня 2024 года.
Известно, что над соглашением работали в течение нескольких месяцев переговоров между странами. Ожидается, США будут гарантировать в течение 10 лет обучать украинских военных, а также будут развивать сотрудничество в сфере производства оружия и военного оборудования. Кроме того, Белый дом обязуется и дальше оказывать военную помощь и усиливать обмен разведданными.
В то же время Джейк Салливан отметил, что соглашение по безопасности не предусматривает никаких обязательств по отправке войск США в Украину. Он добавил, что Белый дом только будет обеспечивать возможность Украины защищаться самостоятельно.
"Это соглашение продемонстрирует нашу решимость относительно дальнейшей преданности Украине", – заявил Салливан.
То, что соглашение подпишут на саммите G7, подтвердил и Андрей Ермак. Он написал, что соглашение между США и Украиной станет 16-м, которое подпишет наша страна с союзниками.
Мой хороший друг, советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан анонсировал подписание соглашения по безопасности между Украиной и Соединенными Штатами на саммите G7 уже на этой неделе, который посетит Президент Украины Владимир Зеленский. Это будет уже 16-е соглашение. Большая честь возглавлять команду делегации по подписанию гарантий безопасности. Мы прошли большой путь сотрудничества с США, и вся команда сделала большую работу, чтобы это будущее соглашение стало возможным,
– написал Ермак.
С кем Украина уже подписала соглашения по безопасности
- 31 мая Украина заключила соглашения по безопасности с Исландией и Норвегией. Подписание состоялось во время визита Владимира Зеленского в Швецию.
- 29 мая Украина подписала соглашения сразу с 3 странами – Испанией, Бельгией и Португалией. Их подписали также во время зарубежных визитов Владимира Зеленского.
- В общем, Украина уже подписала соглашения по безопасности с 15 странами: Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией и Норвегией.