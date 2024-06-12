Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів деталі й повідомив, де та коли Україна та США підпишуть безпекову угоду. Як пишуть у ЗМІ, над угодою працювали протягом кількох місяців.

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Коли Україна та США підпишуть безпекову угоду

Журналісти CNN з посиланням на власні джерела пишуть, що США та Україна підпишуть безпекову двосторонню угоду про гарантії безпеки на полях саміту "Великої сімки" в Італії. Відбудеться це 13 червня 2024 року.

Відомо, що над угодою працювали протягом кількох місяців переговорів між країнами. Очікується, США гарантуватимуть протягом 10 років навчати українських військових, а також будуть розвивати співпрацю у сфері виробництва зброї та військового обладнання. Окрім того, Білий дім зобов'язується й далі надавати військову допомогу та посилювати обмін розвідданими.

Водночас Джейк Салліван наголосив, що безпекова угода не передбачає жодних зобов'язань щодо відправки військ США в Україну. Він додав, що Білий дім лише буде забезпечувати можливість України захищатися самотужки.

"Ця угода продемонструє нашу рішучість щодо подальшої відданості Україні", – заявив Салліван.

Те, що угоду підпишуть на саміті G7 підтвердив і Андрій Єрмак. Він написав, що угода між США та Україною стане 16-ю, яку підпише наша країна з союзниками.

Мій добрий друг, радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван анонсував підписання безпекової угоди між Україною та Сполученими Штатами на саміті G7 вже цього тижня, який відвідає Президент України Володимир Зеленський. Це буде вже 16-та угода. Велика честь очолювати команду делегації щодо підписання безпекових гарантій. Ми пройшли великий шлях співпраці з США і вся команда зробила велику роботу, щоб ця майбутня угода стала можливою,

– написав Єрмак.

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