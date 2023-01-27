Зеленский откровенно рассказал, как часто видится со своими детьми во время войны

Из-за войны многие украинские семьи разобщены – родители долгое время не видят своих детей, также разлуку переживают и супруги. Президент Владимир Зеленский рассказал, как часто видится со своими родными в это время.

Глава государства в интервью рассказал, что сейчас с детьми есть возможность видеться чаще, чем в начале полномасштабного вторжения. Президент отметил, что сейчас с дочерью выпадает возможность видеться чаще, чем с сыном.

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Как часто президент видится с детьми

Владимир Зеленский рассказал, что в последнее время встречается с детьми чаще – один раз в 10 дней или 2 недели. Дочь президента в прошлом году стала студенткой, поэтому сейчас она чаще может видеться с отцом, чем сын.

Последние несколько месяцев я вижусь с детьми раз в десять дней или две недели. Мы что-нибудь едим, о чем-нибудь говорим. Я могу видеться со своей дочерью, потому что с этого года она стала студенткой. Поэтому я вижу ее чаще, чем моего сына,

– поделился президент.

Глава государства рассказал, что во время встреч больше слушает детей, чем говорит. Владимир Зеленский отметил, что его 10-летний сын, как и все украинские дети, очень взрослый, потому что с отцом говорит о войне и о победе, о танках, которые дают нам партнеры, об истребителях, которые нужны Украине.

"С одной стороны, это интересно, с другой стороны – это трагедия, что они говорят об этом, а не о чем-то детском, не об играх друг с другом, не о футболе. В этом разница. Но мы изменим эту ситуацию", – подчеркнул Зеленский.

Рабочий день президента

В разговоре с журналисткой президент рассказал, что обычно его день начинается в 6:00. После подъема – тренировка, а тогда уже работа, которая длится до ночи. Владимир Зеленский заметил, что иногда приходится просыпаться ночью из-за тех или иных событий.

Примечательно, что в этом разговоре президент довольно скромно описал свой рабочий день. В интервью Forbes глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал несколько больше. По его словам, день президента начинается с видео селектора, встреч с военными или разговорами с главой МИД или премьер-министром.

После этого может состояться от 3 до 5 международных звонков или встреч. В частности, в выходные.

"Президент встречается с журналистами, ежедневно провозглашает речи, чуть ли не ежедневно выступает на различных международных площадках. Это тоже украинское ноу-хау, эти выступления с первых дней стали мощным каналом информирования международного сообщества об Украине, о происходящем о нашей борьбе". Это важный фактор, что в западных странах все – от студентов до деятелей искусств – поддерживают Украину», – рассказал Ермак.