В частности, он отметил, что должен выполнять свою работу, как и другие граждане, которые остались в нашем государстве. Об этом президент Украины рассказал в интервью американскому телеканалу Fox News, передает 24 Канал.

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Президент отметил, что просто должен выполнять работу, которую он обязан делать, как наши инженеры, учителя и наши солдаты.

Мы все, если мы хотим, чтобы наши дети выжили, и чтобы Украина осталась на карте – настоящая Украина, а не часть России, – мы должны делать свою работу. Я думаю, я выполняю свою работу,

– отметил он.

Зеленский также отметил, что выполняет работу и для своей семьи, ведь он не только президент, но и отец.

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Украинский глава также отметил, что наше государство должно победить Россию в войне. Ведь у нас нет альтернативы.

"Я не знаю, какой будет эта победа, не знаю, как это произойдет, я не знаю, будут ли счастливы все в этот день из-за потерь, как я говорил. Но я знаю, что у нас нет альтернативы", – подчеркнул Зеленский.

Напоследок президент подчеркнул, что именно поэтому украинцы должны победить и победим страну-агрессора в войне.

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