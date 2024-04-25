В частности, он отметил, что должен выполнять свою работу, как и другие граждане, которые остались в нашем государстве. Об этом президент Украины рассказал в интервью американскому телеканалу Fox News, передает 24 Канал.
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Зеленский объяснил, как чувствует себя во время войны
Президент отметил, что просто должен выполнять работу, которую он обязан делать, как наши инженеры, учителя и наши солдаты.
Мы все, если мы хотим, чтобы наши дети выжили, и чтобы Украина осталась на карте – настоящая Украина, а не часть России, – мы должны делать свою работу. Я думаю, я выполняю свою работу,
– отметил он.
Зеленский также отметил, что выполняет работу и для своей семьи, ведь он не только президент, но и отец.
Глава государства высказался о победе в войне
Украинский глава также отметил, что наше государство должно победить Россию в войне. Ведь у нас нет альтернативы.
"Я не знаю, какой будет эта победа, не знаю, как это произойдет, я не знаю, будут ли счастливы все в этот день из-за потерь, как я говорил. Но я знаю, что у нас нет альтернативы", – подчеркнул Зеленский.
Напоследок президент подчеркнул, что именно поэтому украинцы должны победить и победим страну-агрессора в войне.
Зеленский дал интервью журналистам: самое интересное из разговора
- Владимир Зеленский заявил, что единственным вариантом обеспечить настоящую и стабильную безопасность в Европе является оттеснить Путина на его территории. В противном случае мир будет получать страшные вызовы от России.
- Кроме того, президент отметил, что вопрос человеческих потерь, которое имеется в этой войне является самым сложным для него. Кроме того, глава государства отметил, что на вопрос о том, как пройти через эту трагедию и поднять моральный дух граждан, "нет настоящего ответа".
- Президент также отметил, что военную помощь от США надо получить как можно быстрее. Зеленский признал, что из-за оттягивания Конгрессом одобрения военной помощи для нашего государства российские захватчики смогли захватить часть территорий на востоке Украины.