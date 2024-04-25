Зокрема, він наголосив, що має виконувати свою роботу, як й інші громадяни, які лишилися у нашій державі. Про це президент України розповів в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, передає 24 Канал.

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Президент зазначив, що просто має виконувати роботу, яку він зобов'язаний робити, як наші інженери, учителі та наші солдати.

Ми всі, якщо ми хочемо, щоб наші діти вижили, і щоб Україна залишилася на мапі – справжня Україна, а не частина Росії, – ми маємо робити свою роботу. Я думаю, я виконую свою роботу,

– зауважив він.

Зеленський також наголосив, що виконує роботу і для своєї родини, адже він не лише президент, а й батько.

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Український очільник також наголосив, що наша держава має перемогти Росію у війні. Адже у нас немає альтернативи.

"Я не знаю, якою буде ця перемога, я не знаю, як це станеться, я не знаю, чи будуть щасливі всі в цей день через втрати, як я говорив. Але я знаю, що в нас немає альтернативи", – підкреслив Зеленський.

Наостанок президент наголосив, що саме через це українці мають перемогти й переможемо країну-агресорку у війні.

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