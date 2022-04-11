Зеленский рассказал, какой он видит победу в этой войне с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью программе "60 Minutes", которая выходит на телеканале CBS. Среди прочего глава государства рассказал, какой видит победу Украины в войне с Россией, которую мы обязательно одержим.

Украина обязательно одержит победу в противостоянии с российскими оккупантами. Мы воюем за свободу и ценности всего цивилизованного мира при его активной поддержке, так что у россиян нет никаких шансов на триумф.

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Какой будет победа Украины

В каждом своем обращении к украинскому народу президент Владимир Зеленский отмечает – мы будем обязательно праздновать победу. Глава государства рассказал, как видит наш триумф в войне с оккупантами.

Победу ощутят наши люди. Они вернутся. Возвращение людей – это кровь нашего государственного организма. Без них ничего нет, нет смысла в тех территориях, за которые мы боремся. Поэтому победа – это возвращение людей, завершение бомбардировок и освобождение нашей земли от оккупантов,

– сказал Зеленский.

Также он добавил, что не стоит ожидать легкого бегства врага из Крыма и ранее оккупированных территорий на Востоке Украины, борьба за эти украинские земли продолжится и продлится еще долго.

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