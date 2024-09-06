Зеленский рассказал, какую площадь Курщины контролирует Украина: сколько бойцов там уже потеряла Россия
Прошел ровно месяц с начала операции ВСУ на Курщине. Наши войска контролируют более чем сотню населенных пунктов в российском пограничье, а враг потерял там тысячи своих солдат.
Владимир Зеленский рассказал о ходе операции на Курщине во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Он отметил, что из Курской области Путин готовился распространить войну на украинскую территорию.
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Какую площадь Курщины контролирует Украина
По словам Зеленского, из Курской области Путин готовился начать новую офензиву против Сум.
Сегодня мы контролируем территорию в более 1300 квадратных километров в Курской области, это включает, в частности, более сотни населенных пунктов,
– сказал он.
Президент отметил, что значительная часть этой территории была просто покинута российскими войсками.