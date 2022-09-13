Работаем, чтобы мощные государства-партнеры стали коалицией мира, – Зеленский о последних контактах
Гарантами безопасности Украины должны стать сильнейшие субъекты свободного мира. Власть работает ради этого.
Действия в случае опасности для Украины должны быть определены на многостороннем уровне. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в традиционном обращении.
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Нужны быстрые реакции
Это должны быть санкции, поставки оружия, материальная и финансовая поддержка. Зеленский отметил, что главное – четкие и юридически обязательные шаги, конкретные и своевременные действия.
По словам президента, раньше у нашего государства этого не было. Поэтому россия находилась в иллюзии, что ей может сойти с рук война против Украины.
Мы уже построили вместе с нашими партнерами мощную антивоенную коалицию, в которую входят десятки разных государств,
– подчеркнул политик.
Теперь нужно, чтобы самые мощные государства, которые нам уже помогают, стали и коалицией мира, которая будет действовать постоянно.
Разговор с премьером Италии
Зеленский сегодня побеседовал с премьер-министром Италии Марио Драги. Рассказал ему о ситуации на передовой и успехах ВСУ. Президент отметил, что в каждой победе Украины есть победа тех, кто вместе с нами защищает свободу. Италия – среди них.
Кроме того, обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и очередные российские провокации. Пришли к выводу, что демилитаризация ЗАЭС – фундаментальное условие для возвращения радиационной безопасности в Европе.
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