Дії в разі небезпеки для України мають бути визначені на багатосторонньому рівні. Про це президент Володимир Зеленський розповів у традиційному зверненні.
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Потрібні швидкі реакції
Це мають бути санкції, постачання зброї, матеріальна та фінансова підтримка. Зеленський відзначив, що головне – чіткі та юридично обов'язкові кроки, конкретні та вчасні дії.
За словами президента, раніше в нашої держави цього не було. Тому Росія перебувала в ілюзії, ніби їй може зійти з рук війна проти України.
Ми вже побудували разом з нашими партнерами потужну антивоєнну коаліцію, до якої входять десятки різних держав,
– наголосив політик.
Тепер потрібно, аби найпотужніші держави, які нам уже допомагають, стали й коаліцією миру, який триватиме постійно.
Розмова з прем'єром Італії
Зеленський сьогодні поговорив з прем’єр-міністром Італії Маріо Драґі. Розповів йому про ситуацію на передовій та успіхи ЗСУ. Президент зауважив, що в кожній перемозі України є й перемога тих, хто разом із нами захищає свободу. Італія – серед них.
Крім того, обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС та чергові російські провокації. Дійшли до висновку, що демілітаризація ЗАЕС – фундаментальна умова для повернення радіаційної безпеки у Європі.
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