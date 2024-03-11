Известно, что за несколько недель до визита президента Франции Эммануэля Макрона, Владимир Зеленский предоставил BFMTV обновленную информацию о войне в Украине. В частности о том, как враг превосходит нас в вопросе дальнобойного вооружения.

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Призвал Запад предоставить оружие

Глава государства комментировал вопрос захвата Россией Авдеевки. Владимир Зеленский высказал мнение, что российское войско не завоевало город, а "просто полностью разрушило его, а потом снова вошло".

В связи с этим президент Украины указал на то, что противник превосходит нас в дальнобойном вооружении. Президент призвал Запад предоставить нашему государству этот тип оружия, чтобы противостоять врагу.

Они опережают нас на 20 километров,

– подчеркнул он.

В то же время Зеленский заявил, что "продвижение России остановлено". И что войско страны-агрессора "теряет большое количество своих жизненно важных сил". Президент добавил, что эта ситуация может измениться за "месяц или неделю", если наше войско не получит достаточной поддержки.

У нас были трудности из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, воздушную блокаду, российское дальнобойное оружие и высокую плотность российских беспилотников,

– отметил глава государства.

Россия все еще производит огромное количество боеприпасов

Оценки разведок НАТО и источники издания CNN отмечают, что Россия способна ежемесячно производить 250 тысяч артиллерийских снарядов. Или же около трех миллионов в год. И это втрое больше, чем США и страны ЕС могут предоставить нашей стране.

США и Европа совокупно способны производить лишь около 1,2 миллиона боеприпасов ежегодно для отправки в Украину,

– говорится в статье.

В издании отмечают, что военные из США поставили себе цель в месяц изготавливать 100 тысяч артиллерийских снарядов до конца 2025 года. Впрочем, это все равно меньше половины ежемесячного производства страной-агрессором. Но и эта цифра пока считается недостижимой, ведь Конгресс все еще не выделил средства для Украины.