Відомо, що за кілька тижнів до візиту президента Франції Еммануеля Макрона, Володимир Зеленський надав BFMTV оновлену інформацію про війну в Україні. Зокрема про те, як ворог перевершує нас у питанні далекобійного озброєння.

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Закликав Захід надати зброю

Глава держави коментував питання захоплення Росією Авдіївки. Володимир Зеленський висловив думку, що російське військо не завоювало місто, а "просто повністю зруйнувало його, а потім знову увійшло".

У зв'язку з цим президент України вказав на те, що противник переважає нас у далекобійному озброєнні. Президент закликав Захід надати нашій державі цей тип зброї, щоб протистояти ворогові.

Вони випереджають нас на 20 кілометрів,

– наголосив він.

Водночас Зеленський заявив, що "просування Росії зупинене". І що військо країни-агресорки "втрачає велику кількість своїх життєво важливих сил". Президент додав, що ця ситуація може змінитися за "місяць або тиждень", якщо наше військо не отримає достатньої підтримки.

У нас були труднощі через брак артилерійських боєприпасів, повітряну блокаду, російську далекобійну зброю і високу щільність російських безпілотників,

– зауважив глава держави.

Росія все ще виробляє шалену кількість боєприпасів

Оцінки розвідок НАТО та джерела видання CNN зазначають, що Росія здатна щомісяця виробляти 250 тисяч артилерійських снарядів. Або ж близько трьох мільйонів на рік. І це втричі більше, ніж США та країни ЄС можуть надати нашій державі.

США та Європа сукупно здатні виробляти лише близько 1,2 мільйона боєприпасів щорічно для відправки в Україну,

– ідеться у статті.

У виданні зазначають, що військові зі США поставили собі за мету на місяць виготовляти 100 тисяч артилерійських снарядів до кінця 2025 року. Втім, це все одно менш як половина щомісячного виробництва країною-агресоркою. Але і ця цифра наразі вважається недосяжною, адже Конгрес усе ще не виділив кошти для України.