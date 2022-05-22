Зеленский рассказал о разговоре с Джонсоном и планах на следующую неделю
22 мая 2022 , 23:29Читати новину українською
Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам. Глава государства рассказал о ситуации на фронте и результатах дипломатической активности.
Владимир Зеленский продолжает работу с нашими партнерами по оказанию Украине всей необходимой помощи. Поддержка цивилизованного мира – мощный союзник в борьбе с русскими захватчиками.
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