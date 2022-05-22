Зеленский рассказал о разговоре с Джонсоном и планах на следующую неделю

22 мая 2022 , 23:29
Читати новину українською

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам. Глава государства рассказал о ситуации на фронте и результатах дипломатической активности.

Владимир Зеленский продолжает работу с нашими партнерами по оказанию Украине всей необходимой помощи. Поддержка цивилизованного мира – мощный союзник в борьбе с русскими захватчиками.

Читайте также Путина вынудили отказаться от безумных целей, – Пионтковский

Разговор с Джонсоном и дальнейшие планы на дипломатическом фронте

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська