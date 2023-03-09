Россия может пойти дальше, – Зеленский объяснил, какова целесообразность содержания Бахмута

Теперь самая сложная ситуация на фронте на Бахмутском направлении, враг продолжает штурмовать город. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение держать украинские силы в Бахмуте.

Глава государства подчеркнул, что захватчики будут иметь "открытый путь" для захвата ключевых городов на востоке Украины, если они захватят Бахмут.

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Тактическое решение

Для нас это стратегия. Мы понимаем, что после Бахмута они могли бы пойти дальше. Они могли бы пойти в Краматорск, они могли бы пойти в Славянск, это был бы открытый путь для россиян после Бахмута в другие города Украины на Донецком направлении. Поэтому наши ребята стоят,

– подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что цели российской армии и ВСУ разнятся. Оккупантам безразлично мирное население, они уничтожили город и продолжают штурмовать его дальше. Так Россия пытается одержать "хоть какую-то победу", даже разрушив все в городе и убив местных жителей.

Зеленский подчеркнул, что если Россия сможет "поставить свой маленький флажок" на вершине Бахмута, это поможет "мобилизовать российское общество для того, чтобы создать эту идею, что они столь мощная армия".

Зеленский о вероятном окружении города

Зеленский отверг опасения, что украинские военные в Бахмуте окажутся в окружении, сказав, что "никогда не слышал ничего подобного" от своих командиров.

"Военные сами видят, что мы должны оставаться там сильными, несмотря на то, что Россия разрушила весь город и все, что там было. Военные помогали детям, гражданским уезжать из города – даже до сегодняшнего дня люди уезжали из Бахмута. Мы помогали всем", – заявил глава государства.

В СNN подчеркивают, что сам Бахмут не имеет значительной стратегической ценности, однако его соединение с Краматорском и Славянском – двумя густонаселенными промышленными центрами на северо-западе – означает, что эти города могут быть следующими для России.