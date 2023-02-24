Главное, чтобы среди них не было фатальных, – Зеленский рассказал о ежедневных ошибках

Президент Украины Владимир зеленский рассказал о своих ежедневных ошибках. Он признался, что боится допустить роковые ошибки.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции для СМИ 24 февраля, передает 24 Канал.

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Зеленский о "наибольшей ошибке" во время войны

"Какая моя самая большая ошибка? Не знаю. Кажется, их было достаточно. Не знаю. Я ежедневно делаю утром до ночи я делаю выбор, я живой человек, как бы кто там ни хотел. Ежедневно я, наверное, ошибаюсь. Я уверен в этом ", – отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что "главное, чтобы у него как у президента не было роковых ошибок, из-за которых он как гарант Конституции и гарант защиты страны могу ее потерять". "Слава Богу, такой ошибки не было", – добавил он.

Главное из пресс-конференции президента

В пятницу, 24 февраля, проходит пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского "Февраль. Год несокрушимости".

Президент заявил, что победа Украины может оказаться в этом году. Она станет возможной, если все будут в полном объеме работать ради нее. В частности, говорится и о партнерах нашего государства.

Зеленский заявил, что Украина противостоит агрессору. В этом ей помогают союзники. Поэтому очень важно, чтобы каждый сфокусировался и продолжал работать.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вероятное усиление поддержки России Китаем. Он заверил, что для него важно, чтобы этого не произошло. Глава государства подчеркнул, что это может стать угрозой не только нашей стране, но и всему миру.