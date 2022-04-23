Зеленский рассказал об отношениях с Польшей: почему сейчас туда не приедет

Владимир Зеленский сообщил, что уже 60 дней слышит вопрос, не хотел бы он куда-то поехать в частности, в Польшу. По словам Президента Украины, он не имеет права и не хочет.

Владимир Зеленский сообщил, что у него большое уважение к Польше, лидеру страны и людям. Об этом Президент Украины заявил в прямом эфире телеканала Рада.

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Он объяснил, что Польша приняла 2,5 миллиона наших людей – это огромная помощь. Поэтому можно только поблагодарить – они очень безопасные и дружеские соседи для Украины.

Я чувствую себя там, может, не как дома… Простите, потому что я только в Украине чувствую себя дома. Поэтому может не как дома, но что-то такое есть, что-то очень близко к нашему народу,

– отметил Владимир Зеленский.

"Еще раз благодарен за поддержку. Кстати, не только гуманитарную, ведь изначально у нас тесные отношения с президентом Польши, который всегда нам помогал", – добавил Зеленский.

Кроме того, Президент Украины отметил, что пока война не закончится, в другие государства нет права ехать.

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