Володимир Зеленський повідомив, що має велику повагу до Польщі, лідера країни та людей. Про це Президент України заявив в прямому ефірі телеканалу Рада.

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Він пояснив, що Польща прийняла 2,5 мільйона наших людей – це величезна допомога. Тому можна тільки подякувати – вони дуже безпечні та дружні сусіди для України.

Я відчуваю себе там, може, не як вдома… Вибачте, бо я тільки в Україні відчуваю себе вдома. Тому може не як вдома, але шось таке є, щось дуже близьке до нашого народу,

– зазначив Володимир Зеленський.

"Ще раз вдячний за підтримку. До речі, не тільки гуманітарну, адже з самого початку в нас тісні відносини з президентом Польщі, який завжди нам допомагав", – додав Зеленський.

Крім того, Президент України зазначив, що поки війна не закінчиться, в інші держави він немає права їхати.

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