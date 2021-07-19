Нам не нужен саммит ради саммита, у нас война, – Зеленский о "Восточном партнерстве"

Уже в декабре 2021 года должен состояться саммит "Восточного партнерства". Он должен показать четкое видение Евросоюза на отношения с партнерами.

В то же время отсутствие стратегического видения целей "Восточного партнерства" делает формат "полуживым". Такое мнение Владимир Зеленский озвучил во время выступления на Батумской международной конференции.

Важно Если Запад будет дружить с Россией, Украина развернется на Восток, – Арестович

В этом контексте президент подчеркнул, что Украине не нужен "саммит ради саммита".

У нас гибнут люди, у нас война. Нам нужно политическое наполнение и геополитическое видение будущего этой инициативы, иначе не понятна целесообразность вообще,

– сказал он.

Зеленский отметил, что следующий саммит должен показать четкое видение отношений с ближайшими партнерами со стороны ЕС. Поэтому Украина будет поддерживать эту инициативу ровно настолько, насколько она будет способствовать реализации наших европейских устремлений.

"Я верю, что мы вместе дойдем до этой цели и вместе отметим пополнение европейской семьи тремя сестрами: Украина, Грузия и Молдова", – добавил президент.

Сейчас Владимир Зеленский находится в грузинском городе Батуми. Туда он прибыл утром 19 июля для участия в международной конференции и первом саммите "Ассоциированного трио".

Стоит напомнить, что программа "Восточного партнерства" направлена на укрепление и углубление отношений с соседями Евросоюза – Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.