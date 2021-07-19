Водночас відсутність стратегічного бачення цілей "Східного партнерства" робить формат "напівживим". Таку думку Володимир Зеленський озвучив під час виступу на Батумській міжнародній конференції.

Важливо Якщо Захід буде дружити з Росією, Україна розвернеться на Схід, – Арестович

У цьому контексті президент наголосив, що Україні не потрібен "саміт заради саміту".

У нас гинуть люди, у нас війна. Нам потрібне політичне наповнення і геополітичне бачення майбутнього цієї ініціативи, інакше не зрозуміла доцільність взагалі,

– сказав він.

Зеленський зазначив, що наступний саміт повинен показати чітке бачення відносин з найближчими партнерами з боку ЄС. Тому Україна підтримуватиме цю ініціативу рівно настільки, наскільки вона сприятиме реалізації наших європейських устремлінь.

"Я вірю, що ми разом дійдемо до цієї мети й разом відзначимо поповнення європейської родини трьома сестрами: Україна, Грузія і Молдова", – додав президент.

Цікаво! Зараз Володимир Зеленський перебуває у грузинському місті Батумі. Туди він прибув зранку 19 липня для участі у міжнародній конференції й першому саміті "Асоційованого тріо".

Варто нагадати, що програма "Східного партнерства" спрямована на зміцнення і поглиблення відносин із сусідами Євросоюзу - Вірменією, Азербайджаном, Білоруссю, Грузією, Молдовою та Україною.