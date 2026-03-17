Чтобы сбить "Шахед" за 50 тысяч долларов, союзники тратят 4 миллиона на ракету, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что США и их союзники тратят огромные деньги на сбивание иранских "Шахедов". Он отметил, что Украина научилась противостоять таким БпЛА используя до 3 дронов-перехватчиков.

Иран понимал, что ни одна система ПВО в мире не сможет сбивать такие группы дронов. Об этом Владимир Зеленский заявил во время обращения к парламенту Великобритании.

Что известно о заявлении Зеленского?

Лидер Украины рассказал о способах борьбы с иранскими дронами и отметил, что Украина тратит до 10 тысяч долларов на сбивание "Шахеда".

Мы должны строить систему безопасности таким образом, чтобы ее развитие опережало войну. И речь идет не только о нападениях со стороны государств. Мы должны быть готовы к любому виду атак,

– сказал Зеленский.

Он отметил, что с распространением производства дронов, массовые атаки уже не стоят миллиардов. Глава государства отметил, что "даже такие сумасшедшие, как Путин, могут наносить удары БпЛА".

Президент Украины сказал, что отмена санкций против российской нефти ужасно повлияет на ситуацию. Вследствие этого Кремль сможет получать деньги и финансировать производство дронов.

В конце заявления Зеленский поблагодарил Великобританию за то, что страна не поддерживает ни одно снятие санкций с России, а совместные оборонные проекты – это единственный способ эффективной дипломатии.

