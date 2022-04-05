Зеленский рассказал, как вели себя олигархи, когда началась война

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как вели себя олигархи с началом войны. По его словам, их поведение было разным.

Об этом заявил президент во время пресс-конференции для украинских журналистов, передает 24 канал. Он отметил, что некоторые олигархи вели себя героически.

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Они вели себя очень по-разному. Кто-то положительно и стал героем, а кто-то наоборот перестал быть крепкими человеком,

– отметил президент.

Зеленский добавил, что выводы о таком поведении будем делать после победы.

Ранее Форбс посчитал состояние украинских богачей после вторжения России. Оказалось, что они значительно сократились, например Порошенко и супруги Герега потеряли статус миллиардеров.



На сколько обеднели самые богатые украинцы из-за войны / Инфографика Forbes