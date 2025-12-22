Есть несколько кандидатур на должность командующего ВК "Юг", –Зеленский

Вечером 22 декабря президент заявил, что рассматривает несколько кандидатов на командующего воздушного командования "Юг". Но не сказал, когда же его назначат.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Командующего ПвК "Юг" могут сменить?

По словам президента, об этом шла речь во время заседания Ставки 22 декабря.

Отдельно и подробно обсудили состояние ПВО, прикрытия фронта и наших регионов, в частности Одесской области, средствами противовоздушной обороны. Уже представлены и несколько кандидатур на должность командующего ВК "Юг". Готовим решение,

– сказал Зеленский.

Ранее лидер государства анонсировал возможную смену командующего на фоне атак по Одесской области. Сейчас ВК "Юг" возглавляет Дмитрий Карпенко.

Какие еще темы были на Ставке?

Президенту доложили о дипстрайках. Александр Сырский доложил о потребностях и обеспечении Сил обороны Украины. Во время заседания также подробно рассмотрели ситуацию на фронте.

"На этих неделях российская армия ощутимо увеличила интенсивность атак, соответственно возросло и количество российских потерь. Будем и в дальнейшем поддерживать именно такую динамику: если россияне не вкладываются в процесс переговоров на сто процентов серьезно и направляют свои ресурсы на затягивание и расширение войны, мы будем на это реагировать вполне логично – нашими ответными действиями", – сказал Зеленский.