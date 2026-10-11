Остановить Путина сложнее, чем оказывать давление на Киев, – Зеленский ответил на критику со стороны Трампа

Владимир Зеленский ответил на критику со стороны Дональда Трампа и других американских общественных деятелей, которые обвиняют Украину в затягивании войны. По его словам, оказать давление на Киев проще, чем заставить Владимира Путина прекратить агрессию.

Об этом Зеленский заявил в интервью ABC, комментируя обвинения в свой адрес и позицию американской администрации по поводу завершения войны.

Как Зеленский ответил на обвинения Трампа?

Президент подчеркнул, что заставить Россию прекратить агрессию сложнее, чем оказывать давление на Киев, и призвал сосредоточить усилия на том, чтобы остановить Владимира Путина.

Потому что эти люди не могут найти ключ к тому, как остановить Путина. Потому что остановить Путина сложнее, чем оказывать давление на других. Потому что проще говорить о ценах и связывать это с Украиной,

– сказал он.

Отвечая на вопрос о том, как долго Украина сможет продолжать оборону, Зеленский заявил, что стремится как можно скорее завершить войну. Для этого Киев рассчитывает на помощь Соединенных Штатов и европейских партнеров.

Сейчас важно сохранить единство между Европой и Америкой, несмотря на сложности в отношениях.

В то же время он заверил, что Украина будет продолжать защищаться, поскольку речь идет о жизни граждан, их домах, свободе и независимости государства.

Зеленский также отреагировал на призывы Дональда Трампа провести президентские выборы в Украине. Он подчеркнул, что решение о том, кого избрать главой государства, принадлежит исключительно украинскому народу.

Проведение выборов во время войны сопряжено с серьезными трудностями, в частности с обеспечением безопасности граждан и соблюдением законодательства.

В то же время Зеленский заявил, что Украина готова организовать голосование, если Россия согласится на полное прекращение огня на 60 дней.