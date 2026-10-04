В Москве тоже есть интернет, – Зеленский анонсировал ответ на удары по мостам и дата-центрам

Владимир Зеленский заявил, что Россия ежедневно повышает ставки, нанося удары по украинской инфраструктуре. По его словам, российские атаки на мосты, склады, дата-центры и мобильную связь являются сознательной эскалацией.

Об этом глава государства рассказал во время общения с журналистами вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Зеленский предупредил Россию о ответе Украины

Россия продолжает ежедневно повышать уровень эскалации. Президент упомянул российские удары по украинским складам, а также заявил, что Украина уже отвечала на такие атаки.

Безусловно, происходит эскалация со стороны россиян, безусловно, удары по мостам, по дата-центрам. Ну, смотрите, я просто, честно говоря, удивлен не столько подходом к войне и ненавистью к Украине со стороны России, сколько именно таким подходом, потому что они наносили удары по нашим складам, "Новая почта", "Укрпочта" и так далее. Они наносили удары – мы дали им достойный ответ по "Wildberries", так? Сейчас они наносят удары по мостам. Неужели они думают, что мы не будем отвечать?

– заявил Зеленский.

Президент отдельно обратил внимание на атаки по дата-центрам и мобильной связи. По его словам, такие объекты нельзя считать исключительно военной инфраструктурой, ведь ими пользуются обычные люди.

Но это проблема, большая проблема – дата-центры. Как это возможно? Речь идет о людях. Это точно не какая-то военная инфраструктура. Как можно наносить удары по дата-центрам, по мобильной связи? Как Путин это делает? Как он не думает, что мобильной связью пользуются не только в Киеве и только в Украине? А в Москве тоже пользуются,

– сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что его удивляет не сама агрессия России, а ее стремление ежедневно усиливать эскалацию.

"Это и ответ всем тем, кто считает, что нужно очень просто – просто нужно попросить Путина, и он точно закончит войну. Просто не получится", – подытожил президент.

Напомним, В настоящее время у России в запасе насчитывается около 700 баллистических ракет, и ежемесячно производит еще примерно 130–140 таких боеприпасов. В то же время оккупанты меняют тактику воздушных атак, все чаще применяя реактивные дроны и стремясь вызвать коллапс в городах Украины.