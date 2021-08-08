"Львовская ракета" везет медаль домой, – Зеленский и Садовый о "серебре" Стариковой

Украинка Елена Старикова завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио. Это стало хорошим завершением соревнований для олимпийцев и Украины.

Поздравил призера Олимпиады-2020 Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что Украина гордится всеми своими спортсменами.

Важно "Украинская ракета": Старикова завоевала "серебро" Олимпиады в спринте на велотреке

Второе место Стариковой стало громким аккордом на Олимпийских играх. Всего украинские спортсмены завоевали в Токио 19 медалей.

Настоящая львовская "ракета" показала мировой класс в спринте на велотреке, взяв "серебро"! Гордимся тобой и всеми нашими олимпийцами,

– написал президент.

Теплые слова поздравления высказал и мэр Львова Андрей Садовый. Он подчеркнул, что теперь серебро поедет в город Льва. Садовый добавил, что радуется и гордится украинкой.

Что известно о "серебре" Стариковой

8 августа 25-летняя велосипедистка Елена Старикова стала вице-чемпионкой Олимпиады-2020 в женском спринте. Украинка дошла до финальной стадии, где уступила представительнице Канады Келси Митчелл и завоевала "серебро".

Елена Старикова впервые в карьере финишировала на подиуме Олимпийских игр.

После награждения львовянка рассказала, что выходила на трек для того, чтобы показать свой максимум. Однако даже серебряная награда является очень ценной для украинки. Старикова в интервью заговорила, что фанаты смогут увидеть ее на Олимпийских играх-2024 в Париже, куда она поедет исключительно за "золотом".