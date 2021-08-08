Привітав призерку Олімпіади-2020 Володимир Зеленський. Президент підкреслив, що Україна пишається всіма своїми спортсменами.

Важливо "Українська ракета": Старікова здобула "срібло" Олімпіади у спринті на велотреку

Друге місце Старікової стало гучним акордом на Олімпійських іграх. Загалом українські спортсмени здобули у Токіо 19 медалей.

Справжня львівська "ракета" показала світовий клас у спринті на велотреку, взявши "срібло"! Пишаємося тобою й усіма нашими олімпійцями,

– написав президент.

Теплі слова привітання висловив і мер Львова Андрій Садовий. Він підкреслив, що тепер срібло поїде до міста Лева. Садовий додав, що радіє та пишається українкою.

Що відомо про "срібло" Старікової

8 серпня 25-річна велосипедистка Олена Старікова стала віцечемпіонкою Олімпіади-2020 у жіночому спринті. Українка дійшла до фінальної стадії, де поступилася представниці Канади Келсі Мітчелл та завоювала "срібло".

Зверніть увагу! Олена Старікова уперше в кар'єрі фінішувала на подіумі Олімпійських ігор.

Після нагородження львів'янка розповіла, що виходила на трек для того, щоб показати свій максимум. Однак навіть срібна нагорода є дуже цінною для українки. Старікова в інтерв'ю заговорила, що фанати зможуть побачити її на Олімпійських іграх-2024 у Парижі, куди вона поїде виключно за "золотом".