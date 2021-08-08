Привітав призерку Олімпіади-2020 Володимир Зеленський. Президент підкреслив, що Україна пишається всіма своїми спортсменами.
Важливо "Українська ракета": Старікова здобула "срібло" Олімпіади у спринті на велотреку
Друге місце Старікової стало гучним акордом на Олімпійських іграх. Загалом українські спортсмени здобули у Токіо 19 медалей.
Справжня львівська "ракета" показала світовий клас у спринті на велотреку, взявши "срібло"! Пишаємося тобою й усіма нашими олімпійцями,
– написав президент.
Теплі слова привітання висловив і мер Львова Андрій Садовий. Він підкреслив, що тепер срібло поїде до міста Лева. Садовий додав, що радіє та пишається українкою.
Що відомо про "срібло" Старікової
8 серпня 25-річна велосипедистка Олена Старікова стала віцечемпіонкою Олімпіади-2020 у жіночому спринті. Українка дійшла до фінальної стадії, де поступилася представниці Канади Келсі Мітчелл та завоювала "срібло".
Після нагородження львів'янка розповіла, що виходила на трек для того, щоб показати свій максимум. Однак навіть срібна нагорода є дуже цінною для українки. Старікова в інтерв'ю заговорила, що фанати зможуть побачити її на Олімпійських іграх-2024 у Парижі, куди вона поїде виключно за "золотом".