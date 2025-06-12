Зеленский надеется обсудить с Трампом введение санкций против России на саммите G7

Украинский президент Владимир Зеленский ожидает разговора с американским лидером Дональдом Трампом в рамках саммита G7, который продлится с 15 по 17 июня.

Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром обороны Германии Борисом Писториусом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.

Смотрите также Есть позитивные новости: главные заявления с пресс-конференции Зеленского и Писториуса

Что Зеленский хочет обсудить с Трампом

Президент Украины в четверг, 12 июня, сообщил журналистам о том, что в разговоре с Дональдом Трампом будет пытаться выяснить, насколько близка перспектива принятия нового санкционного пакета против России от США.

Конечное решение остается за Белым домом, оно зависит от президента... Я рассчитываю на разговор с ним во время саммита G7. Надеюсь, что даже если к тому моменту соответствующие решения еще не будут приняты, мне удастся достичь по крайней мере понимания того, насколько мы близки к этому решению,

– заявил он.

По словам президента, сейчас происходит координация со странами Европейского Союза и согласование подобных позиций относительно санкционных пакетов. По мнению Владимира Зеленского, это важно и является шагом вперед.

К слову, недавно министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина предложила странам "Большой семерки" снизить максимальную цену на российскую нефть, экспортируемую морем, до 30 долларов за баррель.