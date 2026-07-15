Во время недавнего саммита НАТО в Анкаре президент Украины Владимир Зеленский оказался в центре внимания из-за обычной пластиковой бутылки. Видео опубликовала Nexta в социальной сети X.

Почему поступок Зеленского вызвал резонанс?

На опубликованном в сети видеоролике видно, как украинский лидер открывает бутылку с водой и полностью срывает крышку.

Как Зеленский открыл бутылку: смотрите видео

Дело в том, что действующие экологические нормы Европейского Союза требуют, чтобы крышка обязательно оставалась прикрепленной к бутылке. Эту директиву ввели в Европе для того, чтобы при утилизации пластика потребители не теряли мелкие детали, которые часто попадают в окружающую среду отдельно от тары. Хотя крышку можно легко прикрутить обратно перед сдачей бутылки, люди все же забывают это сделать.

Видео вызвало активные обсуждения под публикацией. Часть пользователей говорит, что понимает действия украинского лидера, ведь сами часто отрывают подобные крышечки, чтобы те не мешали во время питья.

Вот почему Украина до сих пор не может вступить в ЕС,

– пошутили в сети.

Другие же комментаторы возмущены поступком Зеленского, написав, что "они не подходят для союза", если так поступают.

Напомним, по итогам саммита НАТО 7–8 июля было объявлено о новых оборонных закупках и промышленных соглашениях на сумму свыше 50 миллиардов евро. Также союзники обязались предоставить Украине по 70 миллиардов евро помощи в 2026 и 2027 годах. Эти средства пойдут на помощь, военную технику и обучение.