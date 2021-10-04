Зеленский и Сатурн: как электоральная революция пожирает своих детей

"Слуги Народа" приступают к отстранению Дмитрия Разумкова с поста председателя Верховной Рады. Президент Владимир Зеленский публично обвиняет спикера в некомандном поведении. И такой поворот событий не назовешь неожиданным. Скорее удивляет то, что Дмитрию Александровичу все-таки удалось продержаться во власти более двух лет.

Товарищи Разумкова по первому составу Зе-команды – бывший секретарь СНБО Александр Данилюк, бывший глава президентского офиса Андрей Богдан, бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка – провели на Печерских холмах куда меньше времени. Ключевые фигуры, окружавшие несистемного кандидата Зеленского в дни избирательной кампании и в первые месяцы правления, уже давно лишились своих постов.

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Дерзким победителям, разгромившим прежний политический истеблишмент и связавшим свою судьбу с новым президентом, не нашлось места в украинском руководстве. А запоздавшее смещение спикера Разумкова лишь подчеркивает неумолимую логику происходящего.

События 2019 года в Украине часто называют "электоральной революцией". Кому-то это определение кажется чересчур претенциозным. Но стоит признать, что Зе-президентство действительно соответствует одному из критериев настоящей революции: нынешняя власть активно и последовательно избавляется от причастных к ее появлению.

Еще в конце XVIII столетия революцию сравнивали с античным богом Сатурном, пожиравшим собственных детей. Во все времена участники революционных переворотов рано или поздно оказывались не у дел. Во Франции такая судьба постигала конституционалистов, а затем – жирондистов, а после – дантонистов и эбертистов. В советской России в опалу угодил товарищ Троцкий, а потом – Зиновьев с Каменевым, а чуть позже – Бухарин с Рыковым.

Нечто подобное наблюдается и в Украине, где политический Сатурн пожирает всех тех, кто в позапрошлом году ковал электоральную победу Зе.

Это вечная история о противоречиях, вырывающихся наружу сразу после торжества над общим противником. Это история о внутренней конкуренции, безжалостно отсеивающей вчерашних соратников и союзников.

А еще это история о нежелательной памяти, подрывающей сакральный ореол власти: о памяти, которая изгоняется прочь вместе с неудобными людьми из прошлого.

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Старые революционеры-большевики, впавшие в немилость, помнили раннего Кобу – скромного партийного функционера, не отличавшегося особыми талантами и ничуть не походившего на будущего Отца народов. А вместе с ветеранами украинской "электоральной революции" уходит память о прежнем Владимире Зеленском – неопытном и наивном шоумене, который делал свои первые шаги в большой политике, терялся в непривычных декорациях, искал чужой помощи, охотно прислушивался к чужим советам и претендовал лишь на один президентский срок.

Теперь перед нами монументальный Владимир Александрович. Уверенный в себе, прочно освоившийся на Банковой, почувствовавший вкус неограниченной власти и уже не собирающийся покидать президентское кресло в 2024-м.

Этот новый Зеленский не нуждается в живых воспоминаниях о своем политическом дебюте. И персонажам из недавнего революционного прошлого нет места возле забронзовевшей фигуры гаранта.