"Америка терпеть не будет": Трамп набросился на слова Зеленского, что до конца войны "очень далеко"

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что до конца войны "очень и очень далеко". На это утверждение с критикой снова набросился глава США Дональд Трамп.

Он назвал это "худшим заявлением". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Трампа в Truth Social.

Смотрите также "Скажу все как есть": Дональд Трамп анонсировал "большой вечер"

"Америка долго этого терпеть не будет", – Трамп

Трамп с возмущением заявил, что не собирается этого терпеть, и снова утверждает, что президент Украины не хочет мира.

Это худшее заявление, которое могло быть сделано Зеленским, и Америка долго этого терпеть не будет! Это то, о чем я говорил, этот парень не хочет мира, пока его поддерживает Америка, и Европа во время встречи, которую они имели с Зеленским, прямо заявила, что они не справятся без США,

– написал американский президент на своей странице.

Кроме того, он добавил, что это "не очень хорошее заявление с точки зрения демонстрации силы против России".

"Что они думают?", – закончил возмущаться Трамп.

Напомним, что президент США считает, что Владимир Зеленский не хочет мира, если в нем будут вовлечены Штаты. По словам Трампа, глава Украины якобы чувствует, что участие американской стороны дает большое преимущество в переговорах.

Но, как отметил сам американский президент, он не хочет преимуществ, а хочет "МИРА".