Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Владимира Зеленскому "Украинскому радио", информирует 24 Канал.

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"Есть разные стороны этого закона... Но если те или иные нормы законодательства не поддержаны обществом, прежде всего – представителями войска, некоторые вещи надо немного корректировать. Мне кажется, это правильно", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что согласно докладам высшего военного руководства страны "есть вещи, которые они должны уладить, есть - которые идут, как и были запланированы".

По словам Зеленского, война – это вызов, мобилизация – это вызов, бронирование – это вызов. Надо найти баланс, чтобы не потерять единство в армии и в обществе.

"Не потерять связь между воином и гражданином в тылу. И еще сложные вызовы - не потерять единство украинцев, которые по разным причинам находятся за рубежом", - добавил глава государства.