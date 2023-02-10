"Дракон, который должен есть": Зеленский сравнил действия Путина с концом жизни Гитлера

Россия продолжает свое существование из-за захвата других стран и убийства людей. Сейчас Владимир Путин понимает, что проигрывает, но все равно отдает приказы терроризировать украинцев.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецким журналистам.

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"Украинцы не простят Путину. Да и большинство стран мира уже давно списали нынешнее российское руководство со счетов. Это напоминает мне конец Гитлера, когда он проиграл мировую войну, но продолжал бомбить Лондон. Он делал это, хотя и не был глуп", – сказал он. президент.

Россиян не остановят границы или океаны

Зеленский подчеркнул, что между украинцами и россиянами огромная историческая и мировоззренческая пропасть. По словам президента, отражением мировоззрения диктатора Путина есть разрушенные территории, пренебрежение к международному праву и правам человека, пренебрежение ко всему живому. Украинский лидер отметил, что Путину безразлично, сколько россиян еще погибнут в войне, поскольку ему нужно сохранить должность.

Путина невозможно остановить, потому что он дракон, который должен есть. Чтобы удовлетворить его аппетит, вы даете ему одну страну за другой или, по крайней мере, их части, – заявил Зеленский.

Он считает, что россияне не учитывают границы. Оккупантов не остановят даже океаны. Зеленский рассказал, что после 24 февраля каждый день разговаривал с европейскими лидерами и просил позвонить Путину, попросить остановить войска.

"Если все знали, что Путин собирается ворваться, почему не ввели санкции? Это просто смешно, когда все публично выступают в нашу защиту и при этом хотят обойти санкции и не поддерживать оружие. Я вижу в этом грязную политику: вы знаете, что Россия исторически проиграет эту войну, но вы все равно отказываетесь помочь Украине на случай, если есть 1%, что Россия все-таки победит", – добавил Зеленский.

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