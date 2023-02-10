Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецьким журналістам.

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"Українці не пробачать Путіну. Та й більшість країн світу вже давно списали нинішнє російське керівництво з рахунків. Це нагадує мені кінець Гітлера, коли він програв світову війну, але продовжував бомбити Лондон. Він робив це, хоча й не був дурним", – сказав президент.

Росіян не зупинять кордони чи океани

Зеленський наголосив, що між українцями та росіянами величезна історична та світоглядна прірва. За словами президента, віддзеркаленням світогляду диктатора Путіна є зруйновані території, зневага до міжнародного права та прав людини, зневага до всього живого. Український лідер зазначив, що Путіну байдуже, скільки росіян ще загинуть у війні, оскільки йому потрібно зберегти посаду.

Путіна неможливо зупинити, бо він дракон, який мусить їсти. Щоб задовольнити його апетит, ви даєте йому одну країну за іншою або, принаймні, їхні частини, – заявив Зеленський.

Він вважає, що росіяни не зважають на кордони. Окупантів не зупинять навіть океани. Зеленський розповів, що після 24 лютого щодня розмовляв із європейськими лідерами й просив зателефонувати Путіну, щоб попросити зупинити війська.

"Якщо всі знали, що Путін збирається вдертися, чому не ввели санкції? Це просто смішно, коли всі публічно виступають на наш захист і при цьому хочуть обійти санкції й не підтримувати зброєю. Я бачу в цьому брудну політику: ви знаєте, що Росія історично програє цю війну, але ви все одно відмовляєтеся допомогти Україні на випадок, якщо є 1%, що Росія все-таки переможе", – додав Зеленський.

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