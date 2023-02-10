Ситуація на фронті на 352 день повномасштабної війни все ще динамічна. 24 Канал аналізує карту бойових дій за даними Генштабу та Deepstate.

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Лінія фронту на Сході

Упродовж доби російські війська продовжили наступ на лінії Сватове-Кремінна.

За даними Генштабу, українські війська відбили атаку росіян біля Стельмахівки, що за 15 кілометрів на Захід від Сватового та біля Білогорівки.

Напрямок Кремінної: показуємо на карті

Російські війська продовжують наземні атаки біля Бахмута. Крім того, ЗСУ відбили російські атаки на сам Бахмут; на північний Схід від Бахмута поблизу Вимки і Федорівки; на Північ від Бахмута біля Красної Гори і Парасковіївки; і на захід від Бахмута поблизу Іванвіського та Часів Яр.

У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські штурми поблизу Авдіївки, на Північ від Авдіївки в районі Новокалинового та вздовж західної околиці Донецька в районі Водяне, Первомайське, Веселе, Красногорівка, Мар’їнка.

Також українські захисники відбили російські штурми поблизу Богоявленка та Пречистівки.

Що відбувається на інших напрямках

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка і Новопіль на Донеччині та Темирівка, Ольгівське, Староукраїнське, Гуляйполе, Червоне, Степове, Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Новоданилівка, Мала Токмачка і Чарівне Запорізької області.

Лінія фронту на Запорізькому напрямку: карта

На Херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали райони 22 населених пунктів: Качкарівка, Токарівка, Веселе, Антонівка, Садове, Комишани, Берегове та Херсон.

Окупанти продовжують здійснювати фільтраційні заходи на тимчасово зайнятій території Херсонської області. В місті Гола Пристань співробітники фсб російської федерації проводять перевірки документів та особистих речей місцевих жителів, особливу увагу приділяють телефонам.

У Генштабі повідомили що росіяни привезли до селища Мирне Запорізької області найманців з так званого ПВК "вагнер".

На Волині ситуація без змін

У Генштабі наголосили, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Водночас бстрілів зазнали райони 27 населених пунктів: Сеньківка і Гай Чернігівської області; Нововасилівка, Студенок, Волфине, Басівка, Миколаївка, Олександрівка, Велика Писарівка на Сумщині та Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Малі Проходи, Стариця і Дворічна Харківської області.