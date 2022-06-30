Зеленский сделал бы это публично, – Никифоров об "обращении" к Путину через главу Индонезии

Президент Индонезии Джоко Видодо, на днях посетивший Украину, пообщался с главой Кремля. В ходе разговора лидер Индонезии якобы передал письмо Владимиру Путину от президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщают ряд российских СМИ. В то же время спикер Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии 24 каналу уточнил, что если бы Владимир Зеленский хотел что-то передать Путину, то сделал бы это другим способом.

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Имеется в виду публичные заявления и видеообращения.

Что может быть в письме – тайна

Российские пропагандисты утверждают, что Джоко Видодо выразил готовность наладить общение между лидерами Украины и России. Однако, что именно было в письме, адресованному главе Кремля, неизвестно.

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В этом контексте Никифоров напомнил, что Индонезия также пострадала от российского вторжения, ведь страна является одним из самых крупных импортеров пшеницы из Украины. Кстати, именно блокирование украинских портов было основной темой на переговорах президентов в Киеве.

Представитель Зеленского добавил, что Россия несет полную ответственность за срыв экспорта как в Индонезию, так и в другие регионы мира.

Поэтому по поводу любых посланий или писем, то президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, делает это публично в своих ежедневных обращениях,

– подчеркнул Никифоров.

Глава Индонезии будет бороться за мир

Добавим, что во время своего визита в Украину Джоко Видодо выразил обеспокоенность войной в нашей стране.

"Хотя нам кажется, что сейчас очень трудно достичь определенных целей – мирного урегулирования ситуации, но мы не должны забывать, что это – наша цель. У меня есть известие для президента Зеленского и у меня будет встреча с президентом Путиным, которому выражаю наше желание мира", – сказал тогда президент Индонезии.

Видодо заверил, что правительство его страны и народ сделают все для помощи медикаментами и также примут участие в восстановлении Украины после войны. Речь идет о больницах на Киевщине.

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Президент Индонезии подчеркнул, что нужно сделать все возможное, чтобы обеспечить экспорт зерна.