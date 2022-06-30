Про це повідомляють низка російських ЗМІ. Натомість речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров у коментарі 24 каналу уточнив, що якби Володимир Зеленський хотів щось передати Путіну, то зробив би це в інший спосіб.

Важливо Президент Індонезії Джоко Відодо прибув із візитом до Києва

Мається на увазі публічні заяви та відеозвернення.

Що може бути в листі – таємниця

Російські пропагандисти стверджують, що Джоко Відодо висловив свою готовність налагодити спілкування між лідерами України та Росії. Однак, що саме було у листі, адресованому очільнику Кремля, невідомо.

Що про це кажуть в ОП

У цьому контексті Никифоров нагадав, що Індонезія також постраждала від російського вторгнення, адже країна є одним з найбільших імпортерів пшениці з України. До речі саме блокування українських портів було основною темою на переговорах президентів в Києві.

Речник Зеленського додав, що Росія несе повну відповідальність за зрив експорту як до Індонезії, так і до інших регіонів світу.

Тому щодо будь-яких послань чи листів, то президент України, якщо хоче до когось звернутися, робить це публічно у своїх щоденних зверненнях,

– наголосив Никифоров.

Очільник Індонезії боротиметься за мир

Додамо, що під час свого візиту до України Джоко Відодо висловив стурбованість через війну у нашій країні.

"Хоча нам здається, що зараз дуже важко досягнути певних цілей – мирного врегулювання ситуації, але ми не маємо забувати, що це – наша мета. Я маю звістку для президента Зеленського і я матиму зустріч з президентом Путіним, якому висловлю наше бажання миру", – сказав тоді президент Індонезії.

Відодо запевнив, що уряд його країни та народ зробить все задля допомоги медикаментами і також взяв участь у відбудові України після війни. Мовиться про лікарні на Київщині.

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