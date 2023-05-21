Никто не сядет за стол переговоров с Россией, пока ее войска на украинской земле, – Зеленский

Пока российские террористы остаются на украинской земле, никто не сядет за стол переговоров с Россией. В мире достаточно сил, чтобы заставить захватчиков уйти.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, мир – общая цель всего мира.

Смотрите также Обещаю, мы никуда не пойдем, – Байден встретился с Зеленским в Хиросиме

Наш мир велик, но все мы в нем – вместе. И это наше общее дело – мир. Украина предложила формулу миру миру. Пока российские захватчики остаются на нашей земле, никто не сядет за стол переговоров с Россией. Колонизатор должен уйти. Но мир имеет силу, достаточную для того, чтобы шаг за шагом заставить Россию восстановить мир.

– заявил глава государства.

Владимир Зеленский также отметил, что Украина разработала формулу мира так, чтобы каждый ее пункт был поддержан резолюциями ООН, чтобы каждый в мире мог выбрать себе пункт, способный помочь реализовать.

"От Японии до арабских стран, от Европы до Латинской Америки мы находим поддержку для формулы мира. И мы продолжаем эту работу", - подчеркнул Президент.

Кратко о G7