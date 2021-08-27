Зеленский и Шмигаль таки приняли участие в военном параде в Кишиневе: яркие фото

Несмотря на сложности с прибытием, украинские чиновники таки приняли участие в военном параде по случаю Дня независимости Модловы. Кроме президента Владимира Зеленского, в Кишинев прилетел и премьер Денис Шмыгаль.

Украинский президент вместе с другими главами государств посмотрели военный парад. После этого политики прошлись по центральной улице Кишинева.

Ранее Зеленский наконец прибыл в Молдову: добирался с приключениями

Зеленский обратился к Санду

Глава государства поздравил Майю Санду с 30 годовщиной провозглашения независимости Молдовы. Он пожелал народу страны мира, согласия и процветания.

Независимость обеих наших стран – это результат усилий многих поколений, выстраданная ценность, которую Украина и Молдова отстаивают и сегодня,

– подчеркнул украинский президент.

Он поблагодарил Молдову за неизменную поддержку территориальной целостности Украины. В то же время заверил, что Украина всегда будет поддерживать территориальную целостность Молдовы в международно признанных границах.

Зеленский на торжествах в Молдове / Фото ОП

У Зеленского советуют "не искать конспирологии"

Советник председателя ОП Михаил Подоляк в комментарии 24 каналу отметил, что никакого повода для конспирологии в связи с задержкой самолета с президентом на борту нет. Мол, объяснение очень простое: туман в аэропорту Кишинева. Он обратил внимание на то, что прибытие президента Румынии Клауса Йоганниса также было задержано. К тому же, из-за плохой погоды в аэропорт Одессы направляли и коммерческие рейсы, которые должны были приземлиться в Молдове.

. Президентский самолет Airbus A319 не смогли посадить в аэропорту Кишишева, из-за этого его направили в Одессу. Там авиалайнер дозаправился, за это время погода в столице Молдовы улучшилась.

"Визит происходит, как и планировалось, разве что с небольшой задержкой. СМИ в Молдове также распространили необходимые объяснения от аппарата президента Молдовы", – отметил Подоляк.