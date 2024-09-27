Мы понимаем, что до ноября можем остановить Путина, – Зеленский

Украина может до ноября 2024 года остановить Владимира Путина в войне. Наши защитники это будут пытаться делать на поле боя.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на встрече с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. В этом аспекте также важным является и План победы нашего государства в войне.

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Украина может остановить Путина до ноября

Украинский лидер подчеркнул, что очень важно поделиться Планом победы с политическими лидерами США и всеми шагами, как укрепить наше государство. В то же время Зеленский отметил, что в Украине понимают, что до ноября можно остановить Путина

Мы должны это сделать, мы попробуем – на поле боя с нашими героическими воинами, но мы понимаем, что после ноября нам придется решать, и мы надеемся, что сила США будет мощной. Мы на это рассчитываем,

– сказал президент Украины.

Владимир Зеленский представил Трампу План победы / Видео с фейсбука президента Украины





По итогам встречи с Трампом Владимир Зеленский отметил, что он и Дональд Трамп имеют общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена, а Путин не может победить. В частности, лидер Украины и экс-президент США разделяют мнение, что победить должно наше государство.

До этого Владимир Зеленский во время визита в Белый дом уже представил План победы Украины действующему президенту США Джо Байдену, а также вице-президенту страны Камале Харрис.