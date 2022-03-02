Зеленский сменил глав Черкасской и Одесской областей

Владимир Зеленский 2 марта сменил глав Черкасской и Одесской областей.

Соответствующие указы обнародовали на сайте Офиса Президента.

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Своим указом Зеленский:

уволил Александра Скичко с должности председателя Черкасской областной государственной администрации и назначил Ивана Табурца.

и назначил Ивана Табурца. уволил Сергея Гриневецкого с должности председателя Одесской областной государственной администрации и назначил Максима Марченко.

Черкасскую область возглавил разведчик, а Одесскую – военный. Активист Сергей Стерненко написал, что Гриневецкий, который был на этой должности, саботировал обеспечение и работу теробороны.

Он должен быть не просто освобожден, а пойти под трибунал. Надеюсь, новый глава ОГА максимально будет способствовать защите региона. Приветствую это решение президента и благодарю за кадровую смену,

– подчеркнул Стерненко.

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