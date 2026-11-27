Президент Украины Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Дмитрия Ткаченко командующим Силами поддержки Вооруженных сил Украины. Предыдущего главу этого рода войск Дмитрия Герегу освободили от должности.

Соответствующие указы № 1143/2026 и № 1144/2026 от 26 ноября были опубликованы на сайте Офиса Президента.

Что известно о новом командующем Силами поддержки ВСУ?

Согласно указу № 1144/2026, Дмитрий Ткаченко занял должность командующего Силами поддержки ВСУ. Другим указом президент уволил от исполнения этих обязанностей Дмитрия Герегу.

6 декабря 2025 года Владимир Зеленский присвоил Дмитрию Ткаченко звание бригадного генерала. На тот момент он занимал должность заместителя начальника Объединенного штаба Командования объединенных сил ВСУ.

Силы поддержки – отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины. В него входят инженерные войска, подразделения радиационной, химической и биологической защиты, геопространственной поддержки, а также гидрометеорологическая и кинологическая службы.

Они обеспечивают инженерную поддержку войск, выполняют задачи по разминированию, защите от опасных веществ и оказывают другие виды поддержки для боевой деятельности украинской армии.

Напомним, что в октябре в украинской армии также произошли кадровые изменения. В частности, Андрей Билецкий возглавил группировку войск "Центр", в состав которого входят три армейских корпуса. Командующий также назначил новых командиров этих корпусов – Дмитрия Рогозюка, Эмиля Ишкулова и Валерия Скреда.