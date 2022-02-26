У врага нет ни единого шанса, – Зеленский обратился к украинцам

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам 26 февраля около 19:30.

Глава государства подчеркнул, что сценарий оккупации Украины – сломан. Все это – благодаря готовности украинцев защищать свое государство, нашей солидарности друг с другом и храбрости.

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"Мир увидел – украинцы могущественные. Украинцы смелые. Украинцы – на своей родной земле и никогда ее не сдадут. Поэтому не удивительно, что именно у таких людей всегда друзья мощнее, чем враги", – подчеркнул Зеленский.

Разговоры с мировыми лидерами

Президент рассказал, что на протяжении 26 февраля каждый час общался с лидерами государств, которые являются друзьями Украины. Чрезвычайный результат он отметил в отношениях с Италией. "Это действительно новая глава для наших государств. Разговор с Марио Драги, премьер-министром Италии, поставил все на свои места", – отметил политик.

"Индия, традиционная мировая сила. Обсудил с премьер-министром Нарендрой Моди ход нашего отпора агрессору. Получил полную поддержку", – добавил Зеленский.

Кроме этого, он созвонился и с Реджепом Эрдоганом, президентом Турции. Зеленский поблагодарил его за неизменную поддержку нашей независимости и территориальной целостности. Политики согласились, что крайне важным является запрет на проход российских военных кораблей в Черное море.

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву глава государства рассказал, что нашей стране не хватает нефти и нефтепродуктов. "Все непросто, но теперь все будет", – подчеркнул он.

Кстати, Ильхам Алиев и президент Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией. Это можно только поздравить,

– подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, украинский лидер общался и с президентом Швейцарии, премьер-министрами Греции и Нидерландов. "Чувствуется, что Украина получила искренность и внимание всего нормального мира", – отметил политик.

Зеленский подчеркнул, что есть и практический результат этих переговоров. Например, SWIFT. "Как много в этом слове для России! Отключение от глобальной финансовой цивилизации", – объяснил он. Для этого наши дипломаты боролись круглосуточно, чтобы все страны Европы согласовали сильное и справедливое решение. Это означает миллиарды и миллиарды убытков для России.

Президент поговорил с лидерами церквей и религиозных сообществ Украины:

митрополитом Епифанием – предстоятелем Православной церкви Украины;

митрополитом Онуфрием – предстоятелем Украинской православной церкви МП;

шейхом Тамимом – главным муфтием Украины;

Яковом дов Блайхом – главный раввином Киева и Украины;

Его Святейшеством Папой Римским Франциском – главой Католической церкви.

"Все лидеры молятся за души защитников, которые отдали жизнь за Украину, и за наше единство и победу. И это очень важно", – объяснил Зеленский.

Украина будет бороться до последнего

Президент констатировал, что наши бойцы дают достойный отпор.

Уверен, вы видите это в новостях. Хочу сказать еще только одно. Мы будем бороться столько, сколько нужно, чтобы освободить страну. Если дети уже рождаются в укрытиях, даже когда продолжаются обстрелы, то у врага нет ни единого шанса в этой бесспорно народной войне,

– подытожил Зеленский.

Вечернее обращение Зеленского за 26 февраля: смотрите видео