Зеленский снова поедет в Гуту, в этот раз с послами

В МИД Украины заявили, что Владимир Зеленский соберет почти 300 человек в государственной резиденции "Синегора", расположенной возле села Гута, что на Прикарпатье. Там состоится ежегодная конференция послов Украины под лозунгом "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".

Мероприятие запланировано на 21 – 22 декабря. Его откроет президент Владимир Зеленский, который "определит украинским послам ключевые задачи Стратегии внешнеполитической деятельности Украины".

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Во второй день конференции пройдут пленарные сессии с участием:

премьер-министра Дениса Шмыгаля,

председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука,

Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

Почетным гостем конференции станет глава МИД Польши Збигнев Рау, который выступит с речью. Также с видеообращением выступит новоназначенный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Что известно о скандале вокруг "Синегоры"

Расследование "Украинской правды", обнародованное накануне, получило широкую огласку. В нем журналисты утверждали, что президент Владимир Зеленский летал в горы на дачу на 4 дня. Там, 21 ноября, когда в Украине отмечали день Достоинства и Свободы, глава Офиса Президента Андрей Ермак якобы отпраздновал свое 50-летие. Празднование прошло в государственной резиденции в поселке Гута Ивано-Франковской области.

На расследование в тот же день вечером отреагировал Офис Президента. Там подчеркнули, что якобы не было ни одного 4-дневного празднования с фейерверками, концертами, массовкой гостей и другими прелестями. Впоследствии во время пресс-марафона сам Зеленский подтвердил, что был в государственной резиденции. Он сказал, что летал в Карпаты, чтобы подготовить здание к празднованию 30-летия украинской дипломатии.

Пресс-марафон Владимира Зеленского: смотрите видео