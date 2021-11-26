По словам президента, у него есть право отдохнуть. Об этом Владимир Зеленский заявил во время большого пресс-марафона в честь экватора своей каденции 26 ноября.
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Дети не могут ничего праздновать, – Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что якобы из-за журналистов его дети ничего не могут праздновать. То же касается и Андрея Ермака, который якобы отказался праздновать свой 50-летний юбилей именно потому, что журналисты уделяли бы этому слишком много внимания. Именно поэтому, по словам президента, у него нет личной жизни.
Времени у меня, на то что я имею право – на мою собственную жизнь, у меня нет,
– заявил Зеленский.
Кроме того, президент добавил, что из-за журналистов "у него нет места в Киеве, где можно было бы отдохнуть". В частности, его слова касались "Украинской правды", которая накануне опубликовала расследование о том, что Андрей Ермак 4 дня праздновал юбилей в Карпатах.
Другие заявления президента во время пресс-марафона
- В ходе большого пресс-марафона президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность полномасштабного вторжения России. По словам главы государства, такая угроза есть каждый день, однако сейчас украинцев пытаются запугать.
- Кроме того, по словам президента, в Украине готовили государственный переворот, в который был вовлечен олигарх Ринат Ахметов.
- Относительно спецоперации по вагнеровцам, Зеленский заявил, что не утвердил ее, потому что это подорвало бы отношения с Турцией.
- Также Владимир Зеленский заявил, что Александр Турчинов ответственен за потерю Крыма, а Петр Порошенко – за потерю Донбасса.
- Владимир Зеленский опроверг возвращение всех полномочий заместителю главы Офиса Президента Олегу Татарову, которого подозревают в коррупционном скандале.