По словам президента, у него есть право отдохнуть. Об этом Владимир Зеленский заявил во время большого пресс-марафона в честь экватора своей каденции 26 ноября.

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Дети не могут ничего праздновать, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что якобы из-за журналистов его дети ничего не могут праздновать. То же касается и Андрея Ермака, который якобы отказался праздновать свой 50-летний юбилей именно потому, что журналисты уделяли бы этому слишком много внимания. Именно поэтому, по словам президента, у него нет личной жизни.

Времени у меня, на то что я имею право – на мою собственную жизнь, у меня нет,

– заявил Зеленский.

Кроме того, президент добавил, что из-за журналистов "у него нет места в Киеве, где можно было бы отдохнуть". В частности, его слова касались "Украинской правды", которая накануне опубликовала расследование о том, что Андрей Ермак 4 дня праздновал юбилей в Карпатах.

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