За словами президента, він має право відпочити. Про це Володимир Зеленський заявив під час великого пресмарафону на честь екватору своєї каденції 26 листопада.
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Діти не можуть нічого святкувати, – Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що нібито через журналістів його діти не можуть нічого святкувати. Те саме стосується й Андрія Єрмака, який нібито відмовився святкувати свій 50-річний ювілей саме тому, що журналісти приділяли б цьому занадто багато уваги. Саме тому, за словами президента, в нього немає особистого життя.
Часу в мене, на те що я маю право – на моє власне життя, у мене немає,
– заявив Зеленський.
Крім того, президент додав, що через журналістів "у нього немає місця в Києві, де можна було б відпочити". Зокрема його слова стосувалися "Української правди", яка напередодні опублікувала розслідування про те, що Андрій Єрмак 4 дні святкував ювілей у Карпатах.
Інші заяви президента під час пресмарафону
- Під час великого пресмарафону президент Володимир Зеленський прокоментував можливість повномасштабного вторгнення Росії. За словами глави держави, така загроза є щодня, однак зараз українців намагаються залякати.
- Крім того, за словами президента, в Україні готували державний переворот, у який втягнули олігарха Ріната Ахметова.
- Щодо спецоперації по вагнерівцях, Зеленський заявив, що не затвердив її, бо це б підірвало відносини з Туреччиною.
- Також Володимир Зеленський заявив, що Олександр Турчинов відповідальний за втрату Криму, а Петро Порошенко – за втрату Донбасу.
- Володимир Зеленський заперечив повернення усіх повноважень заступнику голови Офісу Президента Олегу Татарову, якого підозрюють в корупційному скандалі.