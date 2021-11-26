Однак Зеленський додав, що нікого не звинувачує. Про це він сказав під час пресмарафону "30 запитань до президента".

Важливо Зеленський зібрав журналістів на пресмарафон: головні тези президента

Так от, пан Турчинов, я його не звинувачую, – один із тих людей, які втратили Крим. А Порошенко – один із тих, хто втратили Донбас. Це моя думка,

– сказав Зеленський.

Що раніше говорив Турчинов

Колишній глава Верховної Ради розповідав, що на початку 2014 року українська армія не була готова до захисту своєї держави. За його словами, Крим можна було б захистити, якби ми не відмовились від ядерної зброї, не створили там потужну російську базу та не підписали Харківські угоди.

Головні тези пресмарафону Зеленського